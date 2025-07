Le théâtre de plein air de Hammamet a renoué, vendredi soir, avec son public estival qui était assez nombreux au spectacle “Ragouj Live” adaptation scénique de la série télévisée éponyme mise en scène par Abdelhamid Bouchnak.

Cette nouvelle création alliant musique, théâtre et chorégraphie a ouvert le bal de la 59ème édition du Festival International de Hammamet (FIH) qui se déroule du 11 juillet au 13 août 2025. “Ragouj Live” a fait sa première, le 8 juillet courant, à la soirée de clôture de la 49ème édition du Festival international de Dougga.

Les gradins du théâtre rond pouvant contenir jusqu’à 1100 téléspectateurs étaient archi-complets par les fans de cette série largement suivie et dont les personnages attisent la curiosité de nombreux téléspectateurs tunisiens.

Dans des déclarations recueillies par le correspondant de TAP à Nabeul, beaucoup de téléspectateurs exprimé leur joie d’avoir eu rencontré les héros de “Ragouj” sur scène, en chair et en os et non à travers le petit écran ou les Smartphones ou ipad.

“Ragouj Live” revisite la série par le biais de nouvelles formes d’expression artistique. La musique originale de Hamza Bouchnak, interprétée par un orchestre de 40 musiciens, en constitue un élément fondamental.

Chorégraphié par Oumaima Manai et interprété par 20 danseurs, le spectacle a réuni plusieurs comédiens de la série télévisée dont Walid Ayadi, Fatma Ben Saidane, Bahri Rahali, Fata Sfar, Yasmine Dimassi, Aziz Jebali, Mohamed Saber Oueslati, Jihene Cherni, Mahmoud Essaidi, Khawla Tawes, Ghada Ghabri, Mohamed Chawki Khouja, Moncef Ajengui, Issam Absi, Mohamed Souissi et Arwa Rahali.

Ce contact direct a permis de créer une sorte de rapprochement avec les personnages de la série par le biais d’une mise en scène renouvelée alliant danse et chant. Cette œuvre dramatique explorant des thématiques sociales est porteuse d’un message artistique authentique ancrée dans les questions de l’époque.

En cette soirée estivale, une belle ambiance a régné sur les lieux. Le théâtre en rond et en plein air était enveloppé par la douceur des fraiches brises nocturnes du Golfe de Hammamet, au Cap Bon. Tout au long de la durée du spectacle qui s’est poursuivie près de deux heures et demie, le public était bien installé attentif au moindre geste et admirant chaque séquence du spectacle où l’humour était au rendez-vous sous les ovations des téléspectateurs.

Un hommage a été rendu à la femme agricultrice résiliente et toutes celles ayant trouvé la mort sur le chemin menant vers les champs dans des zones reculées où ces travailleuses ont étaient, à plusieurs reprises, victimes d’accidents de la route.

Les artistes disparus dont notamment Fathi Haddaoui et Ahmed Laabidi, alias Kafon, était à l’honneur à travers la diffusion d’enregistrement vidéo. Plusieurs morceaux de Kafon, interprétés dans la série télévisée “Rghoug” diffusée au mois de Ramadan dernier, ont été repris sur scène à travers des tableaux dansés et un montage visuel en hommage au rappeur décédé le samedi 10 mai 2025, à l’âge de 43 ans.

En parallèle avec sa carrière musicale, Kafon avait eu des rôles dans le cinéma et à la télévision, dans des séries et un sitcom produits par des chaînes locales. Sa dernière apparition était dans “Rghoug”.

Le spectacle est une création audacieuse qui cherche à créer une interaction directe entre les artistes et le public dans un tableau artistique innovant et créatif.

La scénographie de “Ragouj Live” est en parfaite symbiose avec les éléments visuels et les thématiques explorées, à travers le choix des costumes, l’éclairage, la musique et la chorégraphie oeuvre de Oumaima Manai.

A travers cette adaptation scénique de “Ragouj Live”, Abdelhamid Bouchnak a évoqué « le défi d’adapter les 46 épisodes télévisés dans un spectacle de plus de deux heures”. Pour le metteur en scène, il n’était pas évident de pouvoir choisir les scènes et les messages explorés dans la série télévisée en les adaptant à la scène pour créer une harmonie entre la musique, le théâtre et la chorégraphie”.

L’amphithéâtre intimiste de Hammamet accueille tout au long du mois (11 juillet au 13 août), la 59ème édition du Festival International de Hammamet placée sous le signe de “Continuous Vibes”. 36 spectacles entre musique, théâtre et danse contemporaine rythmeront les 33 soirées de cette édition qui se distingue par la diversité de sa programmation, allant du classique aux musiques tant latines qu’africaines sans oublier le libre jazz.

Côté direction artistique, le choix a été opté pour une ligne, à la fois moderne que classique, tant cosmopolite qu’enracinée dans une tonalité pluriculturelle d’un rendez-vous avec les arts de tous bords.