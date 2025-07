L’IACE réactive « SOS Ijraat » pour accélérer les démarches administratives des entreprises

« SOS Ijraat », un service visant à débloquer les procédures administratives en faveur des entreprises sera relancé, le 15 juillet, par l’institut arabe des chefs d’entreprises (IACE).

Déjà actif entre 2016 et 2019, ce dispositif a permis de résoudre avec succès de nombreux dossiers complexes touchant aux autorisations, formalités douanières ou encore immatriculations, a rappelé l’Institut.

Sa remise en service s’inscrit dans la volonté de l’IACE de soutenir concrètement les entreprises face aux blocages bureaucratiques, devenus un frein majeur à l’investissement et à la croissance, a-t-on expliqué.

Accessible dans une rubrique dédiée sur le site de l’IACE, les chefs d’entreprises pourront déposer leur dossier en ligne et initier la procédure d’accompagnement à travers un formulaire simplifié mis à leur disposition.

Et d’ajouter que le service s’appuie sur une méthodologie éprouvée, fondée sur la réactivité, la transparence et un suivi rigoureux des dossiers signalés. Chaque entreprise bénéficiera d’une visibilité sur l’état d’avancement de sa demande et du soutien nécessaire, a expliqué la même source.

Concrètement, SOS Ijraat favorisera la prise en charge rapide et centralisée des réclamations liées aux lenteurs ou blocages administratifs, l’accompagnement personnalisé assuré par des experts de l’IACE et la coordination renforcée avec les administrations concernées.