L’Oriental Heritage Choir, Zied Gharsa, Lotfi Bouchnak, Saber Rebai, Hassen Doss, en plus de trois des rappeurs les plus en vogue sur la scène nationale, Balti et le duo Sanfara & Blingos, sont à l’affiche du Festival international de Monastir 2025.

Une conférence de presse a eu lieu, samedi, à Monastir, pour dévoiler les grandes lignes de cette nouvelle édition présidée par Moez Abbas. Un total de vingt spectacles artistiques entre musique, théâtre et cinéma, sont au programme de cette 52ème édition, prévue du 19 juillet au 14 août 2025 à Ribat Monastir.

Parmi les principaux spectacles étrangers, le public de Monastir aura rendez-vous le 8 août avec “La Chorale du Patrimoine oriental au Canada (OHC- Oriental Heritage Choir) sous la direction du maestro syro-canadien Spiro Elias Damian. Dans le cadre du partenariat entre la Tunisie et le Canada, la Chorale se produira également à Bizerte (le 6 août) et à El Jem (10 août).

La Chorale du Patrimoine Oriental au Canada est composée de cinquante chanteurs amateurs passionnés de chant choral, originaires de divers pays arabes, unis par leur amour commun pour la musique. Il s’agit de la première chorale de ce type en Amérique du Nord, présentant un répertoire de musiques et de chants traditionnels arabes. Son objectif est de faire découvrir la richesse de la culture musicale du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, tout en contribuant à la préservation de ce patrimoine ancien et précieux.

Depuis sa fondation par Spiro Elias Demian en 2018, la chorale a donné treize concerts enchanteurs dans certaines des plus prestigieuses salles de spectacles de Montréal et d’Ottawa. Arrivé au Canada en 2015, Spiro Elias Demian a été formé par le maestro Hossam Eddin Primo, directeur de l’Institut Supérieur de Musique de Damas, et a été membre de la Chorale Al-Cham, l’un des ensembles les plus réputés du groupe Louna, où il a joué un rôle clé.

Le Festival international de Monastir est organisé avec le soutien du ministère des Affaires Culturelles à hauteur de 100 milles dinars avec un financement de 60 milles dinars attribués par la mairie de la ville de Monastir, ont annoncé les organisateurs.

L’association du festival international de Monastir œuvre à réunir des fonds de l’ordre de 100 milles dinars auprès de ses partenaires et les divers mécènes culturels, a-t-il encore indiqué.

Les tarifs des billets varient entre 7, 10, 15, 20, 25, 30 et 45 dinars pour le spectacle de Saber Rebai programmé à la soirée de clôture.

Ci-après le programme des onze soirées qui débuteront à 21H30 :

– 19 Juillet : Spectacle musical tuniso-marocain “Fi rihab al Andalus” sous la direction de Mahmoud Frih et Ibrahim Cherif (production du festival)

– 21 Juillet : Spectacle de l’artiste Moncef Frini

– 22 Juillet: Spectacle de l’artiste Zied Gharsa

– 24 Juillet : Spectacle de musique soufie “al gaouala” sous la direction du maestro Hatem Ferchichi (production du festival)

– 25 Juillet : Projection de “La bague d’Elissa” un film pour enfants réalisé par Mohamed Khlili Bahri (2023) et “Sahbek Rajel” une comédie familiale réalisée par Kais Chekir (2024)

– 26 Juillet : Spectacle “Ribat Youghanni”, saison 2

– 29 Juillet : Spectacle de l’artiste Hichem Sallam

– 30 juillet : “Visa” one-man-show de Karim Garbi

– 31 Juillet: Spectacle musical “Flash back”

– 01 Août: “Naama fi el kalb” de Mohamed Madhioub, spectacle de l’association des jeunes de la musique arabe à Monastir

– 02 Août : Le rappeur Balti

– 03 Août : “Fawka al mouaddal 24/20″ one-woman-show de Wajiha Jendoubi

– 05 Août: Spectacle du chanteur Lotfi Bouchnak

– 06 Août : le groupe Yuma

– 07 Août : Concert symphonique de Hassen Doss

– 08 Août: Spectacle de la Chorale du Patrimoine oriental au Canada” sous la direction du maestro syrien Spiro Elias Damian qui se produira également à Bizerte (le 6 aôut) et à El Jem (10 août)

– 09 Août : Pièce “Tounsi w ness” de Nabil Kollab

– 10 Août : Les rappeurs Sanfara et Blingos

– 11 Août : “Ziara” de Sami Lajmi dans une version revisitée

– 14 Aout : Spectacle du chanteur Saber Rebai