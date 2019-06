Le Salon international des technologies de l’information et de la communication (SITIC AFRICA 2019) se tiendra du 18 au 20 juin au parc des exposition du Kram à Tunis. Il va réunir plus de 200 décideurs publics et privés d’Afrique francophone dans le domaine des TIC.

Selon l’Agence de promotion de l’industrie et de l’Innovation (APII), le SITIC AFRICA 2019 est “une véritable plateforme internationale du business dans le numérique qui donne l’opportunité de connaître l’offre tunisienne, africaine et occidentale en matière des TIC”.

Lire aussi: SITIC AFRICA 2019, une plateforme du secteur du numérique

La nouveauté pour cette 4ème édition du Salon international des technologies de l’information et de la communication dédié à l’Afrique, c’est “l’ouverture sur l’Afrique anglophone et la forte présence des pays occidentaux”.

Ainsi, d’importantes délégations d’hommes d’affaires de l’Algérie, de l’Allemagne, de Belgique, du Canada, de France et de l’Italie sont déjà annoncées.

L’Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (APTBEF) contribue, avec Tunisie Afrique Export, à l’effort marketing pour mobiliser le secteur bancaire et financier africain et occidental à cet important événement international du numérique.

SITIC AFRICA 2019 comporte 3 volets. Il s’agit de la présentation d’une offre complète des TIC en Tunisie à travers un espace d’exposants internationaux et des pavillons étrangers (allemand, belge, canadien et italien).

Le deuxième volet concerne l’organisation de rencontres d’affaires B2B, à même de permettre aux participants de bénéficier de rendez-vous d’affaires préprogrammés et ciblés et de sélectionner les meilleurs fournisseurs pour leurs projets. Elles sont organisées pour les Tunisiens et les étrangers.

Le 3ème volet porte sur l’organisation de forums et workshops sur des sujets d’actualité relatifs au business tic en Afrique et dans les pays occidentaux, dont notamment la 3ème édition du Forum international sur les instruments financiers numériques innovants, en partenariat avec l’APTBEF.

Au programme également la 2ème édition du Forum international sur le numérique au service de la santé en Afrique, en partenariat avec le ministère de la Santé et la Fédération nationale de la santé relevant de l’UTICA.