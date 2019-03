La 4ème édition du Salon international des technologies de l’information et de la communication dédié à l’Afrique (SITIC AFRICA), aura lieu du 18 au 20 juin 2019 au Parc des expositions du Kram (Tunis).

Cette manifestation, organisée par Tunisie Afrique Export –fondée et dirigée par Férid Tounsi, ancien DG de l’API et ancien PDG du CEPEX-, se tient sous l’égide du ministère des Technologies de la communication et de l’Economie numérique avec le soutien notamment de la Fédération des TIC (UTICA).

Dans un entretien qu’il vient d’accorder à Webmanagenrcenter (WMC), Férid Tounsi explique les objectifs de ce Salon : présenter des services d’aide à l’exportation aux entreprises exportatrices tunisiennes, attirer les entreprises occidentales intéressées par le partenariat en Tunisie et en Afrique.

En ce sens, il explique aux lecteurs de WMC que SITIC AFRICA 2019 constitue «une véritable plateforme internationale dans le secteur du numérique à même de donner l’opportunité de connaître l’offre tunisienne, africaine et occidentale en matière des TIC».

Pour ce faire, le Salon comportera 3 volets : présentation d’une offre complète des TIC en Tunisie, des rencontres B2B, et l’organisation de forums et workshops sur le business TIC en Afrique et dans les pays occidentaux.

M. Tounsi semble très optimiste concernant la réussite de cette édition, en termes d’exposants (tunisiens et étrangers), de la venue de délégations étrangères de haut niveau (plusieurs ministres africains sont notamment annoncés).

Par ailleurs et en marge du Salon, l’Association professionnelle tunisienne des banques et établissements financiers (APTBEF) organisera la 3ème édition de son forum sur le thème «Vers des instruments financiers numériques innovants».

Pour le P-dg de la société Tunisie Afrique Export, le message est clair : faire rencontre le monde du numérique tunisien, africain, arabe et occidental sur le même lieu et au même moment, en Tunisie, les 18, 19 et 20 juin 2019.

Dans cette vidéo ci-dessous, Férid Tounsi donne plus de détails sur cette 4ème édition du Salon SITIC Africa 2019.

Propos recueillis par Tallel BAHOURY