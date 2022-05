Le centre de promotion des exportations (CEPEX) compte organiser la participation des entreprises tunisiennes à la 6e édition du salon SITIC AFRICA qui se tiendra du 30 mai au 1er juin à Abidjan (Cote d’ivoire) et pour la première fois en Afrique Subsaharienne.

Le SITIC AFRICA est considéré comme le Salon International des Technologies de l’Information et de la Communication dédié à l’Afrique, il présente une offre africaine et internationale dans le numérique avec une ouverture sur les nouveautés 5G, Internet des Objets, Big Data, Industrie 4.0

D’importantes délégations d’Hommes d’affaires sont attendus à cette manifestation, notamment de l’Afrique Subsaharienne, de l’Afrique du Nord et des pays développés particulièrement de la France.

Le SITIC Africa comprend 3 volets à savoir: une exposition de l’offre africaine et internationale dans le domaine du numérique avec des pavillons nationaux et des stands individuels d’entreprises, des rencontres B2B dans un espace ouvert dédiées aux exposants, aux donneurs d’ordres africains et internationaux.

Un programme de forums internationaux et de workshops sont prévus en marge de ce salon : (5ème édition du Forum International FinTech, 4ème édition du Forum international E-santé en Afrique, 3ème édition du Forum International Industrie 4.0, Forum International Formation 4.0 avec la participation d’Universités Africaines et Occidentales Publiques et Privées, Forum International E-Agriculture).

La participation tunisienne à ce salon sera marquée par l’organisation de 2 pavillons mitoyens: un village géré par le Ministère des TIC et qui sera dédié à la promotion du secteur auprès des acheteurs et donneurs d’ordre africains et qui va abriter des startups et TPE tunisiennes sélectionnées à travers un appel à candidatures, et un 2ème pavillon qui sera aménagé sous formes d’open space et qui sera géré par le CEPEX en collaboration avec la Représentation du CEPEX à Abidjan.