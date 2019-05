Le syndicat des médecins dentistes a dénoncé mercredi, dans un communiqué, l’avancement des négociations sur l’accord de libre- échange complet et approfondi (ALECA) entre le gouvernement et l’Union Européenne, de manière unilatérale malgré l’opposition de plusieurs organisations professionnelles et syndicats à sa signature.

L’ALECA vise à élargir et à consolider la coopération économique entre la Tunisie et l’UE et concrétise un objectif majeur du Partenariat Privilégié obtenu par la Tunisie auprès de l’UE en novembre 2012. Il constitue un instrument d’intégration de l’économie tunisienne dans le marché intérieur de l’Union européenne à travers l’harmonisation progressive des réglementations de l’environnement commercial, économique et juridique, la réduction des obstacles non tarifaires, la simplification des procédures douanières et l’amélioration des conditions d’accès des produits et services aux marchés respectifs.

Dans ce contexte, le syndicat a appelé le gouvernement à associer les organisations professionnelles dans les négociations afin de garantir la sauvegarde de la souveraineté économique du pays.

Les membres du bureau exécutif du syndicat des médecins dentistes a estimé que la formule actuelle de l’ALECA menace la survie de plusieurs secteurs vitaux de l’économie tunisienne comme l’agriculture, la santé et les services outre le fait que les établissements publics de santé connaissent d’importantes difficultés ce qui favorisera la cession du secteur public aux étrangers, indique le communiqué.

A noter que le chef du gouvernement Youssef Chahed avait indiqué lors de sa visite aux pays du Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg) du 23 au 27 avril dernier que la signature de l’ALECA se fera pendant l’année prochaine.

Face aux multiples protestations et critiques de cet accord, le chef du gouvernement avait déclaré à l’occasion de la journée nationale de l’agriculture qu’aucun accord qui ne préserve pas l’intérêt du pays ne sera signé précisant qu’il n’y a, pour le moment, aucun accord définitif ou final concernant l’ALECA.

Chahed avait signalé que les négociations sont encore au niveau des principes généraux et que l’accord prendra en compte l’écart de développement entre les parties et devra être accompagné d’une série de mesures pour faciliter sa mise en œuvre progressive.