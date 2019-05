La société MAP (pour Marketing Advertising & Publishing) annonce la tenue de la 26ème édition des «Salons du Tourisme 2020» du 26 au 29 février 2020 au Parc des expositions de Tunis au Kram.

Sous l’appellation les «Salons du Tourisme 2020» se déroulent, aux mêmes dates et lieu, cinq Salons à thème, à savoir : «MIT» (Salon international du tourisme), «Horeca Expo» (Salon des équipements et services hôteliers), «Boat Show» (Salon de la plaisance et activités nautiques), «Spa Expo» (Salon du bien-être et du tourisme médical), et «Sports Show» (Salon des activités et équipements sportifs).

A souligner que la société MAP édite également le magazine «Tourisme Info» et les «Annuaires du Tourisme» et dirige l'”Observatoire du tourisme”.