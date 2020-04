La 26ème édition des « Salons du Tourisme » est reportée à une date ultérieure, à cause de l’épidémie du coronavirus, des mesures de confinement et du couvre-feu toujours en vigueur.

Prévus du mercredi 15 au dimanche 19 avril 2020 au Parc des Expositions de Tunis-Carthage au Kram, les cinq «Salons du Tourisme»: «M.I.T» (tourisme, voyages et loisirs), « SPA EXPO» (thalasso et spa), «HORECA EXPO» (équipement et services pour l’hôtellerie et la restauration), «BOAT SHOW» (plaisance et activités nautiques), et «SPORTS SHOW» (activités et équipements sportifs), se dérouleront vraisemblablement au mois de juin 2020.

Les nouvelles dates seront fixées et communiquées en fonction de l’évolution de l’épidémie et en Tunisie et dans les autres pays, et ce après consultation et accord des exposants.

