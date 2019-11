La 26ème session des «Salons du Tourisme 2020» ne se tiendra pas en février comme initialement prévu mais en avril 2020, plus précisément les 15, 16, 17, 18 et 19 ; cependant, l’endroit ne change pas, ce sera toujours au Parc des expositions de Tunis au Kram.

Le président de MAP, l’organisateur de l’événement, Afif Kchouk, assure que ce report est intervenu à la demande des «professionnels, notamment tunisiens et algériens, pour une question de disponibilité, de timing et d’engagements internationaux».

Deux grandes nouveautés avec ces nouvelles dates. La première, c’est que les «Salons du Tourisme 2020» se dérouleront en même temps que la Foire internationale du livre de Tunis, avec ses 150 000 visiteurs.

La second nouveauté consiste en l’ajout d’une journée supplémentaire, à savoir le dimanche 19 avril ; autrement dit 5 jours au lieu de 4 auparavant.

A rappeler que les «Salons du Tourisme 2020» -qui regroupent «MIT» (Marché International du Tourisme), «Horeca Expo» (équipements et services hôteliers), «Spa Expo» (thalasso et bien-être), «Boat Show» (plaisance et croisière), et «Sports Show» (équipements et activités sportives)- sont des rendez-vous annuels devenus incontournables pour les professionnels et leur rencontre avec le grand public.