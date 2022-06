Tourisme Info fête ses 42 ans d’existence

Aujourd’hui Tourisme Info fête son 42ème anniversaire. En effet, le premier numéro est paru le 15 juin 1980, en version papier, en format (presque) tabloïd, en deux couleurs : noir et bleu.

Que de chemin parcouru ! Que d’expériences vécues ! Que de défis relevés ! Que de compétences formées ! En 42 ans ! Plus d’un quart et près d’un demi-siècle !

Paru sous le nom de « Informations Touristiques de Tunisie » journal mensuel, il devient un magazine bimensuel en couleur. Evolution et progrès obligent, la publication papier a été remplacée par la version électronique : un journal en ligne quotidien (du lundi au vendredi) dans le site : www.tourisminfo.com.tn.

42 ans durant, Tourisme Info a couvert, de par le monde, les plus grands congrès des organisations internationales : l’OMT, IATA, FUAAV, AIH…

42 ans durant, Tourisme Info a donné naissance à une quinzaine d’Annuaires thématiques dont certains ont été publiés en une dizaine de langues.

Tourisme Info a donné naissance à l’Observatoire du Tourisme, un organe de veille stratégique et d’analyse de conjoncture.

Légende : Afif KCHOUK Directeur Général de Tourisme Info

Avec ces annuaires, nous avons participé, pendant des décennies et chaque année, à une douzaine de salons en Europe, dont les plus célèbres : ITB Berlin, WTM Londres, Fitur Madrid, IFTM Paris…

C’est grâce à Tourisme que nous avons créé et organisé 25 sessions du Salon du Tourisme « M.I.T marché International du Tourisme » devenu entre-temps les « Salons du Tourisme » (5 salons intégrés en 1 seul : MIT, Horeca Expo, Spa Expo, Boat Show et Golf & Sports Expo).

Tourisme Info a aussi organisé, dans le cadre des Salons du Tourisme et de l’Observatoire du Tourisme, des dizaines de congrès, séminaires, forums et tables rondes, tel que celui des tours opérateurs et agents de voyages tunisiens à l’étranger.

Parmi les réalisations de Tourisme Info, nous ne manquerons pas de citer la création de l’Association Tunisienne des Directeurs de Journaux (devenue depuis la FTDJ), et l’ATJET (Association Tunisienne des Journalistes et Ecrivains de Tourisme) et l’adhésion de la Tunisie à la FIJET ; sans oublier toute l’action menée au sein du Skal Club International.

Après avoir relevé les défis de la Révolution du 14 janvier 2011 et ses effets dévastateurs, Tourisme Info est en train de relever le challenge de la pandémie de Covid-19 ; avec l’espoir que le tourisme aura encore un avenir radieux devant lui en Tunisie.