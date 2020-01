La 8ème édition du Salon du bien-être, thermalisme, hydrothérapie et tourisme médical «SPA EXPO 2020» se tiendra du 15 au 19 avril au Parc des Expositions de Tunis au Kram.

Voici les 4 grandes nouveautés qui caractérisent l’édition de cette année :

1- Spa Expo se tient au printemps et non plus en hiver.

2- Il se termine le dimanche, un jour de grande affluence, pour permettre aux visiteurs grand public de venir plus nombreux et aux exposants de vendre davantage leurs produits.

3- Désormais, Spa Expo se déroule durant 5 jours et non plus quatre, soit une journée de plus.

4- Spa Expo attirera, cette année, beaucoup plus de visiteurs grand public, puisque sa tenue coïncide avec celle de la Foire du livre qui aura lieu au même endroit dans les halles 1 et 2.

A noter que Spa Expo se tient dans le cadre des «Salons du Tourisme» aux mêmes dates et lieu que quatre autres salons : M.I.T (Marché International du Tourisme), Horeca Expo (équipements et services pour l’hôtellerie et la restauration), Boat Show (plaisance et activités nautiques) et Sport Show.