Une centaine d’enfants et d’adolescents de différentes délégations du gouvernorat de Bizerte ont participé, jeudi 16 mai, à des débats sur leur vision de l’avenir de la Tunisie, leur perception de la pauvreté et de la privation et la manière d’en sortir.

Ces discussions animées par des experts s’inscrivent dans le cadre de deux enquêtes de terrain réalisées, dans tout le pays, par l’Institut tunisien des études stratégiques en partenariat avec l’UNICEF, autour des thèmes : ” La Tunisie aux yeux de ses enfants ” et ” Les signes de la pauvreté et de la privation chez les enfants et les adolescents “.

Les participants aux débats qui ont eu lieu au centre de stages et de vacances à Rimel (gouvernorat de Bizerte) sont issus, notamment, des délégations défavorisées, à l’instar de Sejnane, Ghazela et Joumine.

Au terme de ces enquêtes qualitatives menées dans toutes les régions du pays, auprès d’un échantillon de 600 enfants, un documentaire sera réalisé sur la vision de ces enfants sur la Tunisie, à l’horizon de 2030.