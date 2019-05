La section de Sousse du Conseil international des femmes entrepreneures (CIFE) organise, les 18 et 19 mai 2019, une expo-vente “Au bonheur des Dames”, pour la promotion des produits de femmes cheffes de petites et moyennes entreprises et des adhérentes du Conseil œuvrant dans divers secteurs de l’artisanat, des services, de l’industrie et de la culture.

Organisé en partenariat avec la Banque de financement des petites et moyennes entreprises (BFPME) et la Fondation Orange, cet événement vise à aider les femmes entrepreneures à promouvoir leurs produits, notamment à travers les plateformes numériques, souligne Sara Hadhemi Zine El-Abidine Karoui, présidente de la section Sousse du CIFE.

La section Sousse a lancé, en partenariat avec la fondation Orange, la maison digitale dans la région, en vue de soutenir la femme dans les zones rurales et urbaines et de l’aider à l’autonomisation et à l’amélioration de son employabilité, à travers la formation, l’accompagnement et la bonne gestion du projet, en s’appuyant sur la technologie numérique, rappelle-t-elle.

Selon le chargé de communication d’Orange Tunisie, Nizar Dridi, plus d’un millier de femmes ont bénéficié des services présentés dans les maisons digitales installées dans 22 gouvernorats.

Le Conseil international des femmes entrepreneures est une organisation féminine non gouvernementale, à but non lucratif, qui œuvre à promouvoir l’esprit entrepreneurial chez les femmes et à leur faciliter l’accès à l’information.