L’Ecole supérieure des communications de Tunis (SUP’COM) organisera, du 24 au 28 avril 2019, des Journées portes ouvertes (JPO) qui permettront aux futurs étudiants et parents d’échanger avec les enseignants, les chercheurs et les étudiants de l’école et de découvrir le métier d’ingénieur en numérique.

Dans un communiqué publié jeudi 25 avril à Tunis, SUP’COM précise que cette manifestation ” s’inscrit dans le cadre de l’affirmation de son positionnement dans l’écosystème du numérique en Tunisie et dans l’objectif de consolider les passerelles entre la formation d’ingénieurs, la recherche scientifique, l’entreprise et la société “.

Il s’agit également de découvrir les opportunités offertes par SUP’COM, les procédures d’admission, les filières, les échanges à l’international, les renseignements pratiques sur le logement et les bourses, … les réalisations développées par les élèves-ingénieurs de l’université en réponse aux besoins des entreprises, ainsi que les différents laboratoires de recherche de SUP’COM.

Les projets de citoyenneté “PACTE” réalisés par les étudiants de SUP’COM seront présentés au cours de cette journée, ainsi que la vie associative et estudiantine à SUP’COM, et les workshops en robotique, optique, Scratch.