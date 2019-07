L’Ecole Supérieure des Communications de Tunis (SUP’COM) organise sa fête de fin d’année le jeudi 11 Juillet 2019.

Cette cérémonie permettra d’exposer les projets flambeaux de l’année, récompenser les lauréats, remettre les diplômes et clôturer l’année universitaire 2018-2019 dans une ambiance conviviale. Cet événement se déroulera à l’Amphi Ibn Khaldoun de SUP’COM à partir de 09h du matin.

Les Ambassadeurs de SUP’COM à l’international, élèves-ingénieurs de SUP’COM, présenteront des témoignages portant sur l’excellence de la formation et les activités de recherche de cette prestigieuse institution universitaire qui a confirmé son positionnement en tant que première école d’ingénieurs dans le domaine des TIC en Tunisie et reconnue à l’échelle internationale.

C’est aussi l’occasion de présenter et de mettre en valeur un travail fructueux réalisé par tous les étudiants de différant niveaux et spécialités, notamment les activités des projets menés dans le cadre des Projets PACTE, Challenge C, des stages de langues, Challenge Projet d’entreprendre, Voyages d’études, etc. Un programme riche et varié alternant animations (musique, pièces théâtrales, …) et distribution de prix.