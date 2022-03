STEG : Signature de trois accords pilotes avec des institutions universitaires

La Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) a signé, mercredi, trois accords-cadres pilotes avec des institutions universitaires spécialisées dans la formation d’ingénieurs et de techniciens supérieurs.

L’objectif est de fournir des ressources humaines spécialisées pour répondre aux défis et enjeux dans les secteurs de l’énergie, du numérique et de la transition écologique, a indiqué la directrice de la formation à la STEG, Leila Boutraa, en marge de la cérémonie de signature.

Ces accords ont été signés avec l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunisie (ENIT), l’Ecole Supérieure des Communications de Tunis (Sup’Com) et l’Ecole Nationale des Sciences et Technologies Avancées de Borj Cédria (ENSTAB).

Ils s’inscrivent dans le cadre du programme de financement de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) du projet de restructuration de la STEG visant à améliorer et à développer la performance du secteur de l’énergie.

En vertu de ces accords, le travail sera axé sur le développement et l’adaptation des compétences des ressources humaines de la STEG via la formation continue afin de fournir des compétences spécialisées capables de suivre les évolutions dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC) et de la digitalisation.

L’objectif est d’exploiter ces connaissances dans les nouveaux projets liés à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et le système de réseau intelligent… Ce partenariat permettra aux établissements universitaires signataires de bénéficier d’un espace de formation adapté pour leurs étudiants au sein de la STEG.

L’entreprise s’engage également à accompagner les étudiants souhaitant se spécialiser dans le domaine de l’énergie durant le cycle doctoral et à les parrainer via un encadrement académique et professionnel.

Ce partenariat permettra d’adapter les spécialisations universitaires aux exigences du marché du travail dans le domaine de l’énergie dans un nouveau cadre de travail avec les institutions universitaires afin d’adapter et de développer les programmes académiques actuels, de développer de nouveaux programmes et de créer de nouvelles spécialisations dans le cycle de mastère.

L’objectif est de contribuer à l’accompagnement de la Tunisie dans sa transition énergétique, environnementale et numérique, prévue dans le cadre de la stratégie nationale de maîtrise de l’énergie à l’horizon 2030.