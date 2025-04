“Un projet photovoltaïque de 100 MW à Sid Bouzid a été sélectionné pour bénéficier d’une subvention du gouvernement du Japon jusqu’à 2 milliard de yens, soit l’équivalent de 42 millions de dinars”, annonce, vendredi, l’ambassade du Japon en Tunisie.

“Le projet sera mis en œuvre par une joint-venture Japon-Norvège, selon les accords conclus, le 24 mars 2025, avec le Gouvernement tunisien et la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz”.

Cette subvention sera fournie dans le cadre du Mécanisme d’échange de crédits carbone (MCC), dont le protocole a été signé par les Gouvernements du Japon et de la Tunisie, lors de la TICAD8 en août 2022, et sera la troisième de ce genre, suivant les deux projets photovoltaïques déjà en cours de construction à Sidi Bouzid et à Tozeur.

Pour rappel, des accords portant réalisation de quatre projets pour la production de l’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque, d’une capacité globale de 500 mégawatts, ont été signés en mars dernier. Ces projets seront réalisés dans les gouvernorats de Sidi Bouzid (300 mégawatts), Gafsa (100 mégawatts) et Gabès (100 mégawatts).

La signature de ces accords s’inscrit dans le cadre de la première étape de l’appel d’offres pour la réalisation de projets d’une capacité de 1700 mégawatts, à partir des énergies renouvelables dans le cadre des concessions. Ces projets qui entreront en exploitation à partir de 2027, permettront de produire 1100 Gigawatt-heure par an, soit l’équivalent de 5% de la production nationale d’électricité et d’économiser près de 250 mille tonnes en gaz naturel, d’une valeur de près de 125 millions de dollars annuellement.

Ils permettront également de réduire de 200 millions de dinars/an les coûts de production d’électricité.