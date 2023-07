Sisal, acteur leader dans l’industrie internationale du divertissement avec une expertise de plus de 75 ans, est fier d’annoncer l’implantation de son nouveau « Digital hub » en Tunisie, renforçant ainsi son réseau international et son engagement envers le développement des compétences et l’innovation. Opérant déjà en Italie, au Maroc et en Turquie, Sisal offre une gamme variée de loteries, de paris, de jeux en ligne et d’appareils de divertissement.

Afin de bénéficier de l’écosystème digital local et de tirer parti du vivier de jeunes talents, Sisal a établi des hubs technologiques dans différents pays. En plus des hubs existants en Albanie depuis 2019 et en Turquie depuis février 2022 avec création de plus de 700 emplois, Sisal est ravi d’inaugurer son nouveau « Digital hub » en Tunisie qui apportera son savoir-faire à forte valeur ajoutée technologique et avec une employabilité toute tunisienne.

Sisal se réjouit de son partenariat avec quatre universités prestigieuses, ESPRIT, MED TECH, MSB et SUP’COM, qui témoigne de son engagement envers le partenariat local et le soutien au développement des jeunes talents tunisiens.

Ces initiatives visent à offrir aux étudiants des opportunités d’acquérir une expérience pratique dans un environnement technologique de pointe, améliorant ainsi leur employabilité digitale, et un fort potentiel d’emploi pour les ingénieurs et développeurs de nouvelles technologies.

Grâce à sa présence en Tunisie, Sisal vise à renforcer ses opérations commerciales, à établir des partenariats significatifs et mutuellement bénéfiques avec les universités de la place et à investir dans le développement des compétences digitales des jeunes Tunisiens.

Ces initiatives reflètent son engagement envers la Tunisie et sa volonté de contribuer à sa croissance durable.

