Le laboratoire de recherche MEDIATRON organise en collaboration avec SUP’COM la 7ème édition de la conférence internationale en communications et réseautage (International Conference On Communications and Networking – ComNet’2018) du 1er au 3 novembre à Hammamet (comnet.ieee.tn).

ComNet’2018 a pour but de réunir des chercheurs en TIC des pays du Nord et des pays du Sud afin d’échanger leur expertise et leurs idées, initier et renforcer des coopérations entre eux dans les domaines des communications et des réseaux. ComNet’2018 fournira un excellent espace international d’échange de connaissances et de recherche des résultats innovants dans les domaines des communications, réseaux filaires et réseaux sans fil des points de vue théorique et pratique.

Les chercheurs en TIC sont invités à présenter des papiers originaux portant sur des sujets liés aux :

Réseaux sans fil,

Protocoles de réseau,

Technologies de transmission des données,

Services/architectures mobiles et la sécurité des réseaux.

Pour présenter et contribuer aux avancées significatives dans les domaines cités à savoir les réseaux, les technologies numériques de communications ainsi que les services et architectures 5G.