La 19ème édition des Journées du Fdaoui, un festival dédié aux Contes, aura lieu du 26 avril au 4 mai 2019 dans divers localités du gouvernorat de Sousse.

Selon le correspondant de Tap à Sousse, cette manifestation annuelle aura lieu au Ribat, dans les espaces culturels, les places publiques et dans les zones rurales et le site archéologique de Takrouna près de la ville de Sousse. Le programme prévoit des conférences scientifiques en présence de spécialistes tunisiens et d’ailleurs et des spectacles d’une dizaine d’artistes.

L’inauguration du festival aura lieu vendredi au Ribat avec un atelier pour enfants autour des contes dessinés et des expositions dont une exposition d’art collective. Autour du thème “Dessins imaginaires”, l’artiste Morsi Mestiri exposera au Centre culturel de Sousse qui abritera également une exposition photographique autour des travaux des éditions précédentes de ce festival.

Une conférence scientifique aura lieu le 2 mai prochain autour du thème “la relation de l’enfant et des adolescents à l’image”. Les interventions et panels de discussion verront la participation de spécialistes et académiciens de Tunisie, d’Algérie, d’Egypte d’Arabie Saoudite et de France. Les intervenants aborderont la question de l’image comme outil d’imagination dans le livre d’enfant, le livre et l’image à l’ère du numérique, l’image numérique à l’époque de la mondialisation en plus des témoignages d’artistes illustratrices et autres d’artistes conteuses.