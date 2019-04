Le festival Euro-méditerranéen de Monodrame, c’est le nouvel événement autour des palais et des forteresses dédié à la valorisation du patrimoine et de l’héritage civilisationnel tunisien dans les villes de Tunis, Nabeul, Monastir et du Kef. C’est ce qu’a indiqué Wahida Dridi, directrice du Centre international de la culture, Palais El Abdelliya à La Marsa, lors de la clôture du festival Khalifa Stambouli à Monastir.

“Ce festival, prévu du 16 au 27 juin 2019, sera réparti entre le Palais El Abdelliya, le Ribat et Ksar el Marmar à Monastir, la Kasbah au Kef et le Ribat de Hammamet au Cap Bon, dans le cadre d’un partenariat entre les délégations régionales pour les Affaires culturelles des quatre régions concernées”, a-t-elle précisé.

Dix spectacles sont au menu de cet événement auquel seront invités des artistes issus de différents pays méditerranéens. Ces spectacles seront présentés dans la compétition officielle alors que deux spectacles étrangers seront donnés hors compétition.

“La sélection des œuvres tunisiennes est en cours sachant que les candidatures sont ouvertes jusqu’au 20 mai prochain”, a-t-elle ajouté.

Selon Mehdi Maatallah, délégué régional aux Affaires culturelles à Monastir, un partenariat autour de projets communs devra avoir lieu dans le futur entre l’institution régionale qu’il dirige et El Abdelliya “pour l’échange et la participation mutuelle dans des manifestations culturelles et artistiques”.

Ce partenariat s’est traduit par l’organisation d’un festival appelé “Mon premier film” dont la première édition a été organisée (du 4 au 7 avril courant) à Palais El Abdelliya. La version propre à Monastir aura lieu en septembre 2019.