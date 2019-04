La société “Tunisie Technopark intelligence” vient de naître après la fusion d’Elgazela technopark et le Centre de l’information, de la formation, de la documentation et des études dans les technologies des télécommunications, pour une meilleure adaptation aux nouveautés dans le secteur.

La loi relative à cette société, qui est parue dans le Journal officiel de la République tunisienne (Jort n°31 du 16 avril 2019), indique que cette entreprise est soumise aux dispositions de la loi commerciale et prend en charge l’installation et l’exploitation du pôle technologique ou une partie des espaces qui lui sont alloués, conformément aux normes internationales.

La société ” Tunisie Technopark intelligence est gérée par un conseil d’administration présidé par un PDG et constitué des représentants de la présidence du gouvernement et des ministères des Finances, du Développement, de l’Industrie et de l’Enseignement supérieur, ainsi que les départements chargés de la Formation professionnelle, des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, et un représentant du Fonds de dépôts et de consignations.

Outre les prérogatives contenues dans le code des sociétés commerciales, le conseil d’administration a pour charge de fixer les orientations générales de l’entreprise dans les domaines technique, commercial et financier et d’assurer le suivi de leur exécution.

Cette entreprise intègre automatiquement les agents du technopark Elgazela et du Centre de l’information, de la formation, de la documentation et des études dans le domaine des technologies des télécommunications, selon le Jort.