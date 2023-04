Le gouvernement algérien s’active à mettre en place un cadre règlementaire visant à développer les services et les moyens du e-payment dans le pays. C’est dans cadre que s’est récemment tenue une réunion de coordination ayant regroupé les ministres de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, de l’Economie de la Connaissance, des Start-up et des Microentreprises, Yacine El Mahdi Oualid, et des représentants de dix start-up dans ce domaine.

Selon un communiqué publié à l’issue de la rencontre, différents exposés ont été présentés par les start-up, telles que “S Pay3” sur le e-paiement en général, “Gatesoft” sur le développement du e-paiement en matière de distribution des produits pétroliers, “Petro pay” sur la numérisation, le paiement et la gestion électronique en matière de stockage et de distribution des produits pétroliers, etc.

Les deux ministres présents ont souligné « l’importance de cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre de l’encouragement et de la dynamisation du rôle des start-up dans le soutien de l’économie nationale, la promotion et la généralisation de la numérisation », indique le communiqué. Et elle cadre également avec «… la stratégie du secteur, à travers ses entreprises, en vue d’améliorer, de moderniser et de développer leurs services, en recourant aux applications technologiques et numériques modernes avec l’association des start-up aux domaines de gestion des produits pétroliers, de l’électricité et des hydrocarbures ».

Comme dans les autres pays de la région du Maghreb, le e-payment a du mal à s’imposer dans l’économie algérienne, alors que se développent de plus en plus des start-up dans ce domaine.