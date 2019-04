La Société tunisienne des marchés de gros (SOTUMAG) a démenti, jeudi 18 avril, les déclarations de l’Union nationale des médecins vétérinaires de Tunisie selon lesquelles le Marché de gros de Bir El Kassaa ne serait pas doté d’un médecin vétérinaire qui assure le contrôle de la qualité et la sécurité des produits commercialisés dans ce marché.

” Ces rumeurs relayées sur les réseaux sociaux sont dépourvues de tout fondement”, souligne la SOTUMAG dans un communiqué, précisant qu’elle est sous contrat avec un vétérinaire depuis 2016, outre le fait que la direction de l’hygiène du milieu au marché compte 7 techniciens supérieurs qui assurent un contrôle quotidien des produits.

La SOTUMAG se dit également prête à allouer des ressources supplémentaires à la qualité et à la sécurité sanitaire des produits commercialisés.

L’Union nationale des médecins vétérinaires de Tunisie avait alerté, mercredi, que le marché de gros de Bir El Kassàa qui approvisionne le Grand Tunis (Tunis, Ariana, Ben Arous, la Manouba) n’est pas doté d’un médecin vétérinaire depuis 2015.

” Les marchés de bétail ne sont pas dotés, non plus de vétérinaires et environ 65% des viandes en Tunisie ne sont pas contrôlées par les services vétérinaires “, avaient indiqué les médecins vétérinaires, lors d’une conférence de presse organisée par l’Union générale des médecins vétérinaires de Tunisie (UGMVT), en prévision de la célébration de la Journée mondiale vétérinaire 2019.