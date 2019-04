Le Conseil national de l’Ordre des médecins vétérinaires de Tunisie alerte sur le fait que le Marché de gros de Bir El Kassàa qui approvisionne le Grand Tunis (Tunis, Ariana, Ben Arous, La Manouba) n’est pas doté d’un médecin vétérinaire pour le contrôle, et ce depuis 2015.

Les marchés de bétail ne sont pas dotés non plus de vétérinaires et environ 65% des viandes en Tunisie ne sont pas contrôlées par les services vétérinaires, indiquent les médecins vétérinaires présents à une conférence de presse organisée par l’Union générale des médecins vétérinaires de Tunisie (UGMVT), mercredi 17 avril, en prévision de la célébration de la Journée mondiale vétérinaire 2019 et du Forum international vétérinaire, qui auront lieu à Yasmine Hammamet, les 20 et 21 avril 2019.

Pourtant, la SOTUMAG, qui gère le plus grand marché de la Tunisie, continue d’afficher sur son site web une rubrique “Hygiène et sécurité” et fait état de la présence sur le site “de vétérinaires et techniciens qui assurent en permanence la bonne qualité des produits et la santé du consommateur”.

D’après un vétérinaire qui travaillait au marché de gros avant 2015, “il y a des lobbies et des spéculateurs qui empêchent la mobilisation de vétérinaires pour le contrôle sanitaire des poissons”.

Bien que le poisson soit selon la FAO, “le plus sain des aliments”, ce produit de la mer est aussi exposé à des maladies et peut contenir une concentration plus élevée de mercure que la dose permise.

Sa manutention et son conditionnement nécessite des normes d’hygiène spécifiques avant sa vente aux consommateurs. Ainsi, pour des grossistes de poissons au marché de gros, la présence d’un vétérinaire est plus que nécessaire, selon les médecins spécialistes rencontrés, mercredi, à la Maison du vétérinaire à Tunis.

Mais alors une question: pourquoi l’Ordre des médecins vétérinaires de Tunisie a attendu plus de deux ans pour révéler cette anomalie aux consommateurs tunisiens ? Il y a anguille sous roche.