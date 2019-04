L’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) et la Chambre de commerce et d’industrie de Roumanie ont signé, vendredi 12 avril à Bucarest, un accord sur la création d’un conseil d’affaires mixte. C’était lors du forum économique tuniso-roumain organisé par l’ambassade de Tunisie à Bucarest.

Le vice-président de l’UTICA, Hichem Elloumi, a invité, à cette occasion, les chefs d’entreprise tunisiens et roumains à multiplier les visites de délégations d’hommes d’affaires et à développer l’échange d’informations économiques sur les opportunités de coopération susceptibles de hisser les relations économiques bilatérales.