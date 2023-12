En visite de travail en Roumanie, le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger Nabil Ammar a signé, vendredi, avec son homologue Luminia-Teodora Odobescu, un accord sur l’enseignement supérieur et la recherche académique ainsi qu’un Mémorandum d’Entente entre l’Académie Diplomatique Internationale de Tunis et l’Institut Diplomatique roumain.

Il a, également, signé, avec la ministre roumaine du Travail et de la Solidarité Sociale Simona Bucura-Opresc, un Protocole sur la formation professionnelle et l’emploi.

Lors d’une séance de travail précédant la cérémonie de signature, les deux ministres des Affaires étrangères ont passé en revue la coopération et les relations de partenariat entre les deux pays dans divers domaines tant sur le plan bilatéral qu’au niveau des relations avec l’Union Européenne a été fait.

Ils ont abordé les objectifs et les priorités de la coopération bilatérale dans la période à venir, dont notamment, l’organisation de la 15ème session de la Commission-Mixte Tuniso-roumaine et du Forum économique.

Lors de la réunion, qui marque la célébration du 60ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et la Roumanie, Nabil Ammar a a fait part des principales préoccupations des membres de la communauté tunisiennes en Roumanie, dont notamment les étudiants poursuivant leurs études supérieures dans les universités roumaines.

Par ailleurs, les deux ministres ont échangé les vues sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, en particulier, la situation à Gaza, le processus de paix au Moyen-Orient, la situation dans la région su Sahel en Afrique et dans les pays voisins de la Roumanie.

Nabil Ammar n’a pas manqué de réaffirmer le soutien indéfectible et inconditionnel de la Tunisie au peuple palestinien dans sa lutte pour le recouvrement de tous ses droits, soulignant l’urgence d’un cessez-le-feu immédiat et permanent.

A noter que la visite de Nabil Ammar en Roumanie a été l’occasion de solliciter le soutien à la Tunisie, au niveau européen, concernant le dossier des fonds spoliés.