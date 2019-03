Le renforcement des relations bilatérales et l’échange des expériences dans les domaines de la jeunesse et des sports entre la Tunisie et la Roumanie ont été au centre de la réunion tenue vendredi 1er mars par Sonia Ben Cheikh, ministre tunisienne de la Jeunesse et des Sports, avec Don Stonescu, ambassadeur de la Roumanie à Tunis accompagné d’une délégation.

La réunion qui s’est tenue en présence de Farouk Meddeb, directeur de la coopération internationale, a permis de passer en revue les programmes et les manifestations sportives du ministère destinés aux jeunes ainsi que les perspectives de la coopération entre les deux pays.