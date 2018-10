L’ambassadeur de Roumanie en Tunisie, Dan Stoenescu, a annoncé, vendredi 19 octobre 2018, la création d’une commission tuniso-roumaine pour l’équivalence et la reconnaissance des diplômes roumains en Tunisie.

S’exprimant lors de l’ouverture du Salon des universités roumaines à la Cité des sciences de Tunis, Dan Stoenescu a fait savoir que les concertations avec la partie tunisienne concernant la reconnaissance des diplômes roumains vont bon train.

Dans une déclaration à la TAP, le ministre tunisien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Khalbous, a indiqué que la Tunisie est résolue à résoudre cette question, précisant que le nombre d’étudiants tunisiens en Roumanie s’élève à 1.600 dont 1.000 en médecine.

“La Roumanie est considérée comme un partenaire important et exemplaire pour la Tunisie dans la mesure où les deux pays disposent de nombreux points communs notamment en matière de recherche scientifique”, a-t-il soutenu.

De son côté, le président de l’Agence Universitaire de la Francophonie en Roumanie, Sorin Mihai, a mis l’accent sur la nécessité d’encourager davantage les jeunes étudiants à venir étudier en Roumaine,

“Les coûts d’inscription aux universités roumaines restent compétitifs par rapport aux autres pays européens”, a-t-il dit.

Le Forum des universités roumaines et tunisiennes, tenu jeudi, avec la participation de 17 universités roumaines, a été l’occasion d’aborder certaines questions portant sur la coopération roumano-tunisienne dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche et de présenter 30 projets de partenariat.