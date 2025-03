Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé, jeudi, que la certification des diplômes et des documents délivrés par les établissements d’enseignement supérieur public pour les soumettre aux autorités étrangères relèvera, à partir du 17 mars prochain, des compétences de l’université ayant remis le diplôme à l’intéressé et de la direction générale des études technologiques pour les diplômés des instituts supérieurs des études technologiques (ISETs).

Le ministère précise, dans un communiqué, que les personnes souhaitant bénéficier de ce service sont appelées à contacter directement la présidence de l’université concernée ou la direction générale des études technologiques, en fournissant les originaux des diplômes et des documents à certifier et un timbre fiscal d’une valeur de 5 dinars pour chaque diplôme ou document.