Le président du Parlement tunisien, Mohamed Ennaceur, a eu au Bardo, mardi 2 avril, un entretien avec le vice-président de la Conférence consultative politique du peuple chinois, Chen Xiaoguang, qui conduit la délégation chinoise aux travaux du 8ème forum sino-arabe des hommes d’affaires et au forum économique tuniso-chinois (2 et 3 avril 2019 à Tunis).

La rencontre s’est déroulée en présence de l’assesseur auprès du Président chargé des relations extérieures, Mohamed Saïdane, et des membres du Groupe d’amitié parlementaire Tunisie-Chine (Mohamed Frikha et Hafedh Zouari).

Ennaceur a mis en avant les relations très anciennes de coopération et d’amitié tuniso-chinoises, ainsi que la volonté commune des deux pays de les renforcer et les développer dans tous les domaines, lit-on dans le texte d’un communiqué rendu public par l’Assemblée des représentants du Peuple (ARP).

Il a, dans ce sens, salué la richesse de l’expérience chinoise et son importance en tant que modèle à suivre dans plusieurs domaines, appelant la partie chinoise à investir davantage en Tunisie qui offre un climat propice aux affaires et des avantages législatifs et fiscaux pour l’investissement.

De son côté, le responsable chinois a évoqué la solidité des relations diplomatiques, lesquelles ont permis de renforcer la coopération entre les deux pays.

Chen Xiaoguang a donné à cette occasion un aperçu sur la Conférence consultative politique du peuple chinois et son rôle dans la vie politique chinoise et dans le renforcement des principes démocratiques.

Il a mis l’accent sur les efforts consentis par les deux pays pour impulser la coopération dans les domaines de l’agriculture, des nouvelles technologies et du tourisme. Il s’agit également de développer les échanges commerciaux et les exportations.

A souligner que la Conférence consultative politique du peuple chinois est une organisation du front uni patriotique placée sous la direction du Parti communiste chinois, et aussi l’organe permettant aux partis démocratiques et à tous les milieux sociaux de participer au gouvernement du pays et de délibérer sur les affaires d’Etat. Il s’agit d’une assemblée sans pouvoirs de décision.