Plateforme d’incubation lancée par la BIAT en 2017, B@Labs compte déjà trois promotions entrepreneuriales et près d’une vingtaine de startups innovantes dans son portefeuille.

Pour célébrer la graduation de sa troisième cohorte, B@Labs a organisé son «Investor day» au siège de la BIAT le 26 mars 2019.

Véritable booster des startups tunisiennes, B@Labs joue un rôle clé dans la dynamique de l’écosystème entrepreneurial en Tunisie.

Un investor day pour la 3ème cohorte B@Labs

A l’occasion de la graduation de sa 3ème cohorte, B@Labs a organisé son investor day au siège de la BIAT. L’événement vient couronner les gradués du programme d’incubation B@Labs qui s’est étalé sur quatre mois. Cet événement est l’occasion pour les entrepreneurs de présenter leurs projets aux investisseurs potentiels en vue d’une levée de fonds.

La troisième promotion de B@Labs se distingue par la variété des projets dans les domaines d’e-commerce, de software, de hardware et de technologies appliquées à l’éducation et à l’agroalimentaire.

Sept startups couvées ont présenté leurs projets devant une audience d’une cinquantaine d’investisseurs potentiels. Les échanges furent riches et prometteurs. Ainsi, les présents ont pu apprécier la démonstration de «Code&Build» qui propose un kit robotique pour apprendre la logique algorithmique aux enfants de 4 à 8 ans ; ou encore «Food 4 Future» qui présente une machine à produire de la spiruline fraîche.

A l’issue de cet événement, des entretiens ont été effectués dans les locaux de B@Labs, ce qui montre l’intérêt des investisseurs tunisiens pour ces startups innovantes.

Pour rappel, six startups de la 1ère promotion entrepreneuriale ont réussi des levées de fonds importantes totalisant 1,650 millions TND à l’instar de WaterSpirit, la Startup en Biotechnologie qui cultive les micro-algues et Swiver, la plateforme de gestion commerciale destiné aux toutes petites entreprises.

Les startups de la deuxième cohorte sont en cours de levée de fonds, tel que DigiConstat, une plateforme qui digitalise le processus d’assurance.

B@Labs, un incubateur qui avance à pas sûrs

B@Labs, plateforme d’incubation lancée par la BIAT en 2017, accompagne les porteurs de projets innovants dans la concrétisation de leurs idées à travers des programmes d’excellence conformes aux standards internationaux. Elle soutient les startups innovantes et vise à contribuer activement à la modernisation et au développement de l’économie tunisienne.

Chaque promotion d’entrepreneurs finement sélectionnée, bénéficie de multiples avantages : en plus de l’accès à un espace de travail partagé situé au centre-ville de Tunis, le programme inclut également le mentorat, l’accompagnement individuel et sur mesure, une formation complète, des ateliers thématiques et un soutien pour les services administratifs, juridiques et techniques. Aussi, du fait de son appartenance au Groupe BIAT, B@Labs permet à ses jeunes promoteurs d’accéder aux meilleurs mentors et experts de la place.

B@Labs c’est aussi une équipe qui œuvre quotidiennement pour assurer le meilleur service aux startuppers couvés. Petite par sa taille, mais grande par ses réalisations, l’équipe B@Labs multiplie les initiatives structurées et contribue activement à la dynamique de l’écosystème entrepreneurial. Des projets de développements de l’incubateur sont en cours, notamment à travers des extensions prévues et des partenariats pour la création de valeur.

B@Labs est une nouvelle concrétisation qui témoigne de l’engagement de la BIAT à soutenir et ancrer la pratique entrepreneuriale et à contribuer activement à développer une nouvelle économie tunisienne. Le tout s’inscrivant dans une démarche pérenne, structurée et à long terme.

A propos des startups :

Liste des gradués de la 3ème promotion de B@Labs:

1) E-Commerce

– Bakoo: est un site de e-commerce qui propose des solutions d’emballage en carton accessibles, personnalisables et créatives.

– Rayhane: est une mercerie en ligne qui assure une livraison des articles en 24h.

– Unik Chic : est une plateforme de vente en ligne qui a pour objectif de promouvoir les créateurs premium/luxe tout en boostant leur visibilité, les regrouper et distribuer leurs produits à l’échelle nationale et internationale.

2) Software:

– Connectishop: est un générateur de commerce électronique à déploiement multiple permettant aux petits et moyens commerçants de créer leur boutique en ligne et sans intermédiaire.

3) Hardware:

– Kaco: opère dans l’innovation de la charge éléctrique en proposant une solution qui permet de prolonger la durée de vie des batteries des smartphones.

– Food 4 Future : propose une machine à produire de la spiruline fraiche

– Code & Build : propose un kit robotique pour apprendre la logique algorithmique aux enfants.

A propos de B@LABS :

B@LABS est une société spécialisée dans les services d’accompagnement à la création d’entreprises et dans la gestion des programmes d’incubation. Il s’agit d’une initiative responsable et pérenne dont l’objectif est de contribuer au développement de l’économie tunisienne et de servir l’intérêt général et sociétal à travers la conception et l’exécution de programmes d’incubation à destination des jeunes promoteurs détenant des idées innovantes de projets.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil.

Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 204 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2200 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne.