Le film Tunisien “La voie Normale” de la réalisatrice Erige Sehiri sera projeté dans les salles de cinéma de Tunis à partir du 27 mars 2019. Ce film parle de portrait de cheminots piégés dans la déchéance de la SNCFT.

Un film documentaire choc qui dénonce une réalité insoutenable.

“La voie Normale” élu Meilleur prix du Mention du Jury au Cinémed 2018 et le prix du public au Festival Filmer le Travail, Poitiers 2019.

SYNOPSIS

Après la révolution tunisienne, 4 cheminots sont affectés à « La Voie Normale ». Ils la surnomment « La Voie Normale » car elle est construite selon les normes internationales. C’est aussi la plus délaissée du réseau, et rien ne s’y passe jamais comme prévu. Fils et petit-fils de cheminot, AHMED (34 ans) s’est résolu sur le tard à entrer à la SNCFT. Les mains dans la machine, avec les moyens du bord, il apprend son métier sur le tas aux cotés des conducteurs de train. FITATI (38 ans), l’un d’entre eux, documente depuis des années toutes les défaillances techniques du réseau ferroviaire et des trains, quitte à s’attirer les foudres de sa hiérarchie, qui lui refuse toujours sa titularisation, et à désespérer sa femme d’avoir un jour une vie “normale”. Abderahim a.k.a Abee (27 ans), jeune collègue d’AHMED, puise dans son travail sa source d’inspiration, mais surtout de financement pour l’enregistrement de son premier album de rap. Portrait de cheminots piégés dans la déchéance de la SNCFT. Un film choc qui dénonce une réalité insoutenable.

La Bande Annonce du film “La Voie Normale”

Avec communiqué