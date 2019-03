La 36ème édition du Salon de l’innovation dans le secteur de l’artisanat a été ouverte, vendredi matin (22 mars 2019), au Parc des expositions du Kram, par le chef du gouvernement, Youssef Chahed, qui était accompagné du ministre du Tourisme et de l’Artisanat, René Trabelsi.

Ce Salon, qui durera jusqu’au dimanche 31 mars 2019, se tient à l’initiative de l’Office national de l’artisanat (ONA) et constitue l’une des plus grandes manifestations nationales dans le secteur de l’artisanat, rassemblant annuellement des centaines d’artisans et de créateurs venus des différentes régions du pays.

Des artisans maghrébins algériens et marocains prennent également part à ce rendez-vous annuel.

Le Salon renferme plusieurs stands réservés à l’industrie des habits traditionnels, aux tapis, à la céramique, à la mosaïque et au verre ainsi que d’autres consacrés aux bijoux et ustensiles de cuisine en cuivre et autres métaux, en plus d’autres produits du patrimoine tunisien.