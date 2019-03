Le Centre de recherche, d’études, de documentation et d’information sur la femme (CREDIF) et l’Association tunisienne de la gouvernance et de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans les postes de décision (ATGEC) ont signé, jeudi 14 mars, une convention visant une meilleure synergie dans l’organisation des manifestations relatives à la bonne gouvernance et à l’égalité des chances entre les deux sexes.

Selon le premier chapitre de la convention, les deux parties projettent l’organisation de séminaires et de sessions de formation sur la gouvernance et l’égalité des chances entre les hommes et les femmes ainsi que des cercles périodiques de débat regroupant des femmes fonctionnaires de l’administration publique, pour échanger sur leurs itinéraires professionnels et leurs vécus.

Ces activités se tiendront au siège du CREDIF, lequel se chargera de la conception et de la distribution des supports médiatiques des activités conjointes, tandis que l’Association aura pour mission de trouver des financements et de parrainage pour ces activités, et s’emploiera également à assurer un budget propre au projet conjoint.

Parmi les principaux objectifs fixés par cette convention, l’intégration de la bonne gouvernance dans la fonction publique, et ce, en agissant au niveau des législations et en instaurant une force de pression pour influencer les mécanismes de recrutement et de promotion en faveur des femmes, en outre de la consécration de la non discrimination entre les deux sexes au niveau de l’accès aux hauts postes administratifs.

Awatef Abdelkarim, vice-présidente du CREDIF, souligne que cette convention s’inscrit dans le cadre de l’instauration de partenariat avec les associations œuvrant dans le domaine de la bonne gouvernance et de la promotion de la présence des femmes dans les postes de décision, à travers l’organisation de séminaires, forums et sessions de formation.

Pour la présidente de l’Association tunisienne pour la gouvernance et égalité homme-femme, Amel Samoud Khemiri, cette convention vise à favoriser la formation de femmes cadres dans divers domaines économiques et sociaux et permettra d’accorder aux femmes une meilleure confiance et de meilleurs outils de leadership, notamment au niveau du corps diplomatique, où leur présence demeure en deçà de celle des hommes.

L’Association tunisienne pour la gouvernance et égalité homme-femme, créée en 2017, est constituée de femmes cadres exerçant dans la fonction publique et œuvre à la consolidation des droits de l’Homme et à la lutte contre le discours de la haine et la discrimination sur la croyance, le sexe, et l’appartenance géographique.