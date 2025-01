Le Centre de Recherche, d’Etudes, de Documentation et d’Information sur la Femme (CREDIF) lancera prochainement « La Revue », une revue scientifique multidisciplinaire spécialisée dans les études de genre.

« La Revue, la première revue scientifique multidisciplinaire émanant d’un centre de recherche tunisien, sera publiée annuellement », a indiqué Imen Bouassida, Chargée de l’Information au CREDIF, dans une déclaration à l’Agence TAP, mardi.

Bouassida a annoncé l’ouverture de l’appel à candidature dans les prochaines heures pour les docteurs, chercheurs, jeunes enseignants et enseignants confirmés souhaitant publier leurs articles dans la revue, ainsi que l’annonce de la composition officielle du comité scientifique de la revue.

Les membres du comité scientifique examineront les articles et les publications avant leur publication.

Elle a ajouté que six à huit jeunes enseignants, chercheurs et docteurs seront sélectionnés pour les encadrer et les soutenir dans la production d’articles et de publications pour la revue dans le cadre d’un parcours de formation et d’encadrement assuré par un comité composé de huit professeurs.