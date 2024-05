La cérémonie de remise du prix Zoubeida Bchir pour les écrits féminins tunisiens pour l’année 2023 a été organisée, vendredi, au Centre de recherche, d’études, de documentation et d’information sur la femme (CREDIF).

35 candidates ont concouru pour ce prix, qui se décline en 6 prix (Prix de la création littéraire en arabe et en français, Prix de la recherche scientifique en arabe et en français, Prix de la recherche scientifique portant sur la femme tunisienne ou l’approche genre, et Prix du meilleur scénario). 5 lauréates ont été honorées à cette occasion. Le Prix du meilleur scénario n’a pas été décerné.

Voici la liste des lauréates :

Le prix de la création littéraire en langue arabe : Najet Eddahen

Le prix de la création littéraire en langue française : Ferial Simnouli

Le prix de la recherche scientifique en langue arabe : Lamia Taktek

Le prix de la recherche scientifique en langue française : Alia Nakhli

Le prix de la recherche scientifique portant sur la femme : Noura Arfaoui

Dans une allocution prononcée à cette occasion, la directrice générale du CREDIF, Soraya Belkahia, a indiqué que le nombre de lauréates du Prix Zoubeida Bchir pour les écrits féminins tunisiens de 1995 (date de création) à 2023 est de 162.

La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amal Belhaj Moussa, a annoncé qu’en 2025, à l’occasion du 30e anniversaire de la création du Prix Zoubeida Bchir, deux prix distincts pour la création littéraire en poésie et roman seront créés, après avoir été fusionnés en un seul prix.

Aicha Ibrahim, écrivaine d’expression française et peintre tunisienne qui a remporté le prix Zoubeida Bchir en 2002 et 2015, a été honorée à cette occasion.