Credif : Ouverture des candidatures pour l’obtention du prix Zoubeida Bechir pour les meilleurs écrits féminins 2024

Le centre d’études, de recherches, de documentation et d’information sur la femme (CREDIF) a annoncé dans un communiqué publié jeudi, l’ouverture des candidatures pour l’obtention du prix Zoubeida Bechir pour les meilleurs écrits féminins 2024 et ce, du 1er au 30 septembre 2024.

Ce prix comprend 6 catégories à savoir: le prix de la création littéraire en arabe et en français (d’un montant de 5 mille dinars pour chaque prix) le prix de la recherche scientifique en arabe et en français (d’un montant de 7 mille dinars pour chaque prix) le prix de la recherche scientifique sur la femme et l’adoption de l’approche genre (d’un montant de 10 mille dinars) et le prix du meilleur scénario (d’un montant de 5 mille dinars)

S’agissant des conditions de candidatures, les écrits doivent être publiés au cours de l’année 2024 en Tunisie ou à l’étranger, en langue arabe et en français et contenir une créativité littéraire, une recherche scientifique ou un scénario. Les prix sont attribués pour les écrits individuels et une seule personne ne peut pas cumuler plusieurs prix.

Sont exclus du prix, les manuels scolaires destinés à l’enseignement, les récits pour enfants, les écrits ayant obtenu un prix en Tunisie ou à l’étranger et les écrits universitaires présentés pour l’obtention d’une promotion professionnelle.

Les lauréats du prix Zoubeida Béchir peuvent postuler leur candidatures à condition que la période écoulée entre les deux prix soit supérieure à 5 ans et dans tous les cas le prix ne peut pas être attribué plus que deux fois.

A noter que les dossiers de candidatures doivent être déposés au bureau d’ordre du CREDIF au nom de la directrice générale et doit comprendre 4 exemplaires de l’oeuvre, une copie du contrat d’édition et une copie du dépôt légal.