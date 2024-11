Le Centre de recherches, d’études, de documentation et d’information sur la femme (CREDIF) a lancé mercredi le projet « Femmes et sciences » pour une période ouverte, a annoncé mercredi la directrice générale du centre, Thouraya Belkahia, lors d’une journée d’étude sur « les violences faites aux femmes: comprendre pour mieux prévenir ».

Le projet « Femmes et sciences » porte sur la participation de la femme dans le domaine des sciences sous toutes ses formes et comprend les résultats des recherches et les études scientifiques, outre une série de rencontres sur des thèmes scientifiques, selon Belkahia qui a noté qu’en lançant ce projet, le CREDIF vise à donner à la participation de la femme dans le domaine des sciences une importance majeure, alors qu’elle était auparavant limitée à quelques manifestations. Elle a mis en exergue le rôle pionnier de la femme dans le domaine des sciences et son impact sur l’économie en Tunisie.

Pour sa part, la coordinatrice du projet et enseignante à l’université de Tunis El Manar, Om Kalthoum Ben Hassine, a expliqué que ce projet a été initié par le CREDIF et comprend un comité d’universitaires et de spécialistes dans le domaine des sciences, qui organiseront des forums et des activités sur le terrain pour évaluer la participation des femmes dans le domaine des sciences.

Le projet « Femmes et sciences » vise à vulgariser l’information scientifique aux femmes afin qu’elles prennent connaissance des nouveautés dans le domaine scientifique, selon Mme Ben Hassine.

Elle a estimé que la faible présence des femmes dans certains domaines scientifiques, tels que les mathématiques et l’intelligence artificielle et leur attachement à rompre avec certains stéréotypes dominants dans la société, sont à l’origine du lancement de ce projet, qui contribuera à la présentation de divers parcours inspirants de femmes ayant réussi dans le domaine des sciences.