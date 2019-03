Le projet de développement agricole intégré dans le gouvernorat de Zaghouan, dont le coût est estimé à 90 millions de dinars, sera financé par la Banque africaine de développement (BAD).

C’est dans ce cadre qu’une délégation de la BAD a visité, mardi 12 mars, la région pour s’entretenir avec le gouverneur de la région, Salah Mtiraoui, et le commissaire régional au développement agricole, Hamza Bahri, autour des composantes de ce projet qui sera mis en œuvre à partir de l’année prochaine.

En effet, le projet de développement agricole intégré à Zaghouan porte notamment sur le réhabilitation des zones irriguées et la création de nouvelles zones, l’encouragement à l’investissement en élevage, la conservation de l’eau et des sols, la modernisation de l’agriculture et l’aménagement de pistes rurales dans plusieurs régions agricoles au gouvernorat.