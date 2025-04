Quelque 557 opérations d’investissement d’une valeur de 80,5 millions de dinars ont été approuvées dans le secteur agricole, durant le premier trimestre de 2025, par les comités d’octroi des avantages, indique l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) dans un bulletin statistique publié mardi.

Ces investissements approuvés permettront de créer 488 emplois permanents. Selon l’APIA, 60% de ces investissements ont concerné des projets déclarés en 2024, tandis que 22% ont concerné des projets déclarés en 2025. Le reste a touché des projets déclarés en 2023.

Ces investissements sont répartis en 379 opérations de création (41,1 MD), 178 opérations d’extension et de renouvellement (39,4MD) et 448 opérations d’investissements.

Le secteur agricole arrive en tête avec des investissements approuvés estimés à 33 millions de dinars, suivi du secteur des services liés à l’agriculture et à la pêche maritime avec 23,9 millions de dinars, puis du secteur de l’aquaculture avec 17,4 millions de dinars, du secteur de la pêche avec 5,4 millions de dinars, et enfin du secteur de la première transformation des produits agricoles et de la pêche maritime avec 0,7 millions de dinars.

Les investissements dans le secteur de l’aquaculture ont augmenté par rapport à la même période de l’année 2024 passant à 17,4 millions de dinars contre 26 mille de dinars en 2024.

Durant les trois premiers mois de l’année 2025, 3 opérations d’investissement ont été approuvées au profit des sociétés communautaires pour un montant de 0,7 millions de dinars. Ces projets seront implantés dans les gouvernorats Manouba, Beja et Kairouan.

105 opérations d’investissement ont été approuvées au profit des jeunes promoteurs pour une valeur de 9,6 millions de dinars.

Selon l’APIA, 35 femmes promotrices ont bénéficié de décisions d’octroi de privilèges pour lancer des projets d’une valeur de 3,5 millions de dinars.

Les opérations d’investissement approuvées ont bénéficié de subventions d’une valeur de 18 millions de dinars, représentant 22,3% de la valeur des investissements approuvés.

Les subventions ont concerné notamment l’acquisition de matériel agricole, d’une valeur de 8,6millions de dinars, représentant 48% du total des subventions approuvées.

Il s’agit également de l’approbation de l’achat de 312 tracteurs agricoles d’une valeur de 29,1 millions de dinars contre 259 tracteurs d’une valeur de 23,1 millions de dinars durant la même période de l’années 2024.

Elles ont aussi concerné les équipements en énergie solaire. Ainsi, 14 projets d’un montant global de 0.5 millions de dinars ont été approuvés, assortis de subventions d’un montant global de 0,3 millions de dinars.

Des subventions ont été en outre consacrées à 79 opérations de l’économie d’eau d’irrigation d’une valeur de 2,4 millions de dinars, et à 42 projets intégrés de culture d’olivier moyennant 8,8 millions de dinars.

Le ratio de crédit s’est élevé à 30,3% de la valeur des investissements approuvés, après avoir été d’environ 26,6% au cours de la même période de l’année 2024. Les crédits ont contribué au financement de 270 projets, soit 45% du nombre total de projets approuvés.

S’agissant des crédits fonciers approuvés, leur nombre s’est élevé à 11 crédits d’une valeur de 1,6 millions de dinars, contre 0 crédits au cours de la période de l’année 2024.Ces crédits permettront l’intégration de 112 hectares de terres dans le cycle économique.