Quelque 743 opérations d’investissement agricole privé ont été réalisées, durant les quatre premiers mois de l’année 2025, représentant une valeur de 102,6 millions de dinars (MD), ce qui devrait permettre la création de 682 emplois permanents, a annoncé l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA).

L’Agence a précisé que 472 opérations concernent la création de nouveaux projets d’une valeur de 58,4 MD, alors que le reste (271 opérations) concerne des projets d’extension et de renouvellement d’une valeur de 44,2 MD.

Le secteur agricole arrive en tête avec des investissements approuvés estimés à 46 MD, suivi du secteur des services liés à l’agriculture et à la pêche maritime avec 32.1 MD, puis du secteur de l’aquaculture avec 17.4 MD, du secteur de la pêche avec 6.2 MD, et enfin du secteur de la première transformation des produits agricoles et de la pêche maritime avec 1 MD.

D’après l’APIA, les investissements dans le secteur de l’aquaculture ont augmenté de 1060% par rapport à la même période de l’année 2024, passant de 1,5 MD, à fin avril 2024, à 17,4 MD, actuellement.

Il importe de noter que 129 opérations d’investissement ont été approuvées au profit des jeunes promoteurs (représentant un investissement de 12.4 MD), 57 opérations au profit des femmes promotrices (5,6 MD), et 7 opérations au profit des sociétés communautaires (1,6 MD).

L’ensemble des opérations d’investissement approuvées ont bénéficié de subventions de l’ordre de 24,9 MD, ce qui représente 24,3% des investissements.

En ce qui concerne le ratio de crédit, il s’est élevé à 30,1% de la valeur des investissements approuvés, à fin avril 2025, après avoir été d’environ 26,2% au cours de la même période de l’année 2024. Les crédits ont contribué au financement de 344 projets, soit 46% du nombre total de projets approuvés.

L’APIA a souligné, en outre, que 1950 opérations d’investissement ont été déclarées, durant les quatre premiers mois de l’année 2025, pour un montant de 400,6 MD.