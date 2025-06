Quelque 1189 opérations d’investissement, d’une valeur de 166,1 millions de dinars ont été approuvées dans le secteur agricole, à fin mai 2025, par les comités d’octroi des avantages. Ces investissements permettront de créer 1117 emplois permanents, indique l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) dans un bulletin statistique publié mardi.

Ces investissements sont répartis entre 708 opérations de création (90 MD), 481 opérations d’extension et de renouvellement (76,1MD) et 580 opérations d’investissements.

Selon l’APIA, 45% de ces investissements ont concerné des projets déclarés en 2024, tandis que 34% ont concerné des projets déclarés en 2025. Le reste a touché des projets déclarés en 2023 ou avant.

Le secteur agricole arrive en tête avec des investissements approuvés estimés à 75 millions de dinars, suivi des secteurs des services liés à l’agriculture et à la pêche maritime ( 51,2 MD), de l’aquaculture ( 29,8 MD), de la pêche avec (9 MD), et enfin du secteur de la première transformation des produits agricoles et de la pêche maritime (1,1 MD).

Les investissements dans le secteur de l’aquaculture ont augmenté de 1858% par rapport à la même période de 2024 (29,8 MD contre 1,5 MD en 2024). En outre, les investissements dans le secteur des services liés à l’agriculture et à la pêche maritime ont progressé de 94% par rapport à la même période de 2024 (51,2 MD contre 26,4 MD en 2024).

Par contre, les investissements dans le secteur de la pêche ont diminué de 33% par rapport à la même période de l’année 2024 (9 MD contre 13,4 MD en 2024).

S’agissant de la répartition des investissements par types des promoteurs,16 opérations d’investissement ont été approuvées au profit des sociétés communautaires pour un montant de 4,1 MD. Ces projets seront implantés dans les gouvernorats Manouba, Beja, Kairouan, Nabeul, Kebili, Siliana, Mahdia et Sidi Bouzid.

Quelque 215 opérations d’investissement ont été approuvées au profit des jeunes promoteurs pour une valeur de 21,8 MD.

Selon l’APIA, 80 femmes promotrices ont bénéficié de décisions d’octroi de privilèges pour lancer des projets d’une valeur de 7,6 MD.

Les opérations d’investissement approuvées ont bénéficié de subventions d’une valeur de 41,08 millions de dinars, représentant 24,7% de la valeur des investissements approuvés.

Les subventions ont concerné notamment l’acquisition de matériel agricole, d’une valeur de 21MD, représentant 51% du total des subventions approuvées. Il s’agit également de l’approbation de l’achat de 603 tracteurs agricoles d’une valeur de 56,6 MD contre 480 tracteurs d’une valeur de 43,8 MD durant la même période de l’années 2024.

Elles ont aussi concerné les équipements en énergie solaire. Ainsi, 91 projets d’un montant global de 2,8 MD ont été approuvés, assortis de subventions d’un montant global de 1,5 MD. Des subventions ont été en outre, consacrées à 161 opérations de l’économie d’eau d’irrigation d’une valeur de 2,4 MD, et à 129 projets intégrés de culture d’olivier moyennant 15,8 MD.

Pour ce qui est du ratio de crédit, il s’est élevé à 32,4% de la valeur des investissements approuvés, après avoir été d’environ 27% au cours de la même période de l’année 2024.

Les crédits ont contribué au financement de 547 projets, soit 46% du nombre total de projets approuvés. Les crédits fournisseurs occupent toujours la première place dans schéma financier avec 390 crédits pour une valeur de 26,2 millions de dinars.

Seize crédits fonciers d’une valeur de 2,5 millions de dinars ont été approuvés, contre 11 crédits d’une valeur de 1,6 million de dinars au cours de la même période de l’année 2024. Ils permettront l’intégration de 159 hectares de terres dans le cycle économique.