La direction du Festival national des grottes montagneuses de Sened (gouvernorat de Gafsa) a récemment donné des détails du programme de la 11ème édition du festival, qui se tiendra du 22 au 24 mars 2019, sous le signe “Le patrimoine de mon pays, ambassadeur du tourisme”.

Au menu de cette 11ème édition, des spectacles de chants et de poésie en plus des compétitions sportives, des expositions et des séances de dégustation culinaire.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le directeur du festival Rachdy Sendy, a indiqué qu’à partir de cette édition, le festival est devenu un festival national, précisant qu’une journée promotionnelle se tiendra le 13 mars, dans la ville de Gafsa.

Au menu de cette édition, un carnaval avec la participation d’une troupe militaire, les majorettes de Ksar Hellal, la troupe Stambali de Tozeur et des marionnettes géantes. Le festival prévoit aussi un spectacle de chant populaire animé par Samir Loussif, un marathon, un tournoi scolaire de football et une exposition de photos.

Selon lui, le Festival national des grottes montagneuses de Sened a pour objectif de mettre en valeur le patrimoine culturel, matériel et immatériel local, signalant que l’édition précédente a pu attirer 25 mille visiteurs.