La magie de l’art circassien sera à l’honneur lors de la 8ème édition du Festival International du cirque et des Arts de la Rue, qui se déroulera du 12 au 29 juin 2025 à Tunis et dans dix gouvernorats. Organisé chaque année par Paparouni pour les Arts du Cirque, cet événement unique en son genre dans le monde arabe et en Afrique, est devenu depuis sa création en 2018 un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’arts vivants.

Outre Tunis, cette édition s’étendra sur dix gouvernorats dont notamment Ben Arous, l’Ariana, le Kef, Bizerte, Sfax et Zaghouan. L’événement réunira des artistes venus de dix pays : Espagne, Argentine, Italie, France, Guinée, Sénégal, Mauritanie, Algérie, Maroc, en plus de la Tunisie, offrant un programme diversifié de spectacles de différentes cultures et de styles variés.

Le coup d’envoi officiel du festival sera donné le 12 juin sur l’avenue Habib Bourguiba à Tunis, avec un spectacle international de plus de 90 minutes. Le public pourra ainsi découvrir des performances de funambulisme, de monocycle, d’acrobaties aériennes, de jonglage, de pyramides humaines, ainsi que des numéros artistiques en solo, duo et trio.

Outre les spectacles, le programme prévoit l’organisation d’un Village itinérant des Arts, des parades de rue, une résidence artistique et un atelier de formation destiné aux jeunes artistes.

La clôture du festival qui se déroulera à Zaghouan coïncidera avec la deuxième édition de la compétition nationale des arts du cirque, un événement qui mettra en lumière les talents tunisiens dans une compétition créative. Les représentations internationales débuteront juste après la célébration de l’Aid El-idha et sillonneront le pays, offrant gratuitement au public tunisien des spectacles en plein air accessibles à tous.