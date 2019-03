Des gouverneurs de banques centrales, des représentants des institutions financières internationales et interrégionales seront en conclave au premier sommet africain des technologies financières islamiques, les 16 et 17 mars 2019 à Tunis, selon un communiqué publié vendredi par le ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération Internationale.

Ce sommet organisé, par l’Académie mondiale d’apprentissage et de conseils en finance islamique en collaboration avec la société ” I Finish Sollution ” et l’Association Tunisienne de la finance islamique en partenariat avec la Société Islamique pour le développement du secteur privé, relevant du groupe de la Banque Islamique de Développement et l’Union des Banques Maghrébines, a été placé sous le thème “L’industrie financière islamique africaine à l’ère numérique “.

Le ministère a précisé dans le même communiqué que plusieurs experts dans le secteur numérique et des nouvelles technologies prendront part à ce sommet qui va présenter des solutions technologiques et des nouvelles applications techniques dans le domaine de la finance islamique.

L’exécutif s’est employé au cours de ces dernières années à introduire certains produits de finance islamique dans le marché tunisien et à développer des textes législatifs organisant les transactions financières à un moment où un nombre de pays se penchent sur le développement ces instruments financiers à l’instar de la Grande Bretagne, compte tenue de leurs avantages d’investissements.