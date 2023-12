La Banque Zitouna, le première et la plus importante institution de finance islamique du pays, a remporté pour la première fois le prix de Banque tunisienne de l’année, en reconnaissance de ses solides performances financières, d’une série d’améliorations internes clés et de nouveaux produits bancaires à distance.

« Au cours de l’année écoulée, les progrès remarquables de notre banque se reflètent dans le renforcement des principaux indicateurs d’activité. Centrées sur les besoins des clients, nos réalisations ont redéfini notre stratégie commerciale : une transformation digitale apportant des services personnalisés », déclare Nabil El Madani, PDG de la Banque Zitouna.

« Notre investissement continu dans la recherche et le développement garantit que nous répondons efficacement aux besoins dynamiques de nos précieux clients. »

La banque a connu une année financièrement prospère en 2022, avec des fonds propres et des actifs de première catégorie en croissance de 5 % et 11 %, respectivement. Le bénéfice net a augmenté de 17%, avec un rendement des capitaux propres en hausse de 11,6% à 12,6%. Le coefficient d’exploitation de la Banque Zitouna s’améliore sur l’année, même si les créances douteuses augmentent légèrement à 5,9 %.

Au-delà de ses performances financières, la Banque Zitouna a enregistré au cours de l’année une série de mises à jour de ses certifications.