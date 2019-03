L’exposition, composante essentielle du MEDIBAT, compte 350 exposants tunisiens et étrangers couvrant tout le secteur du BTP et des services connexes. Au deuxième jour de la manifestation, nous avons recueilli les témoignages de quelques exposants qui nous ont livré le fond de leurs pensées au sujet de leur participation à MEDIBAT 2019.

Des produits de jet d’eau à haute pression

Ainsi, M. Song Tao, Directeur des ventes de la marque chinoise « V vido » (spécialisée dans l’outillage électrique), souligne que cette entreprise est représentée en Tunisie par la société Fathi Ben Slimène à Nabeul.

M. Tao a déclaré : «c’est la première fois que nous prenons part à MEDIBAT, qui jouit d’un rayonnement et d’une notoriété remarquable sur le plan national et international. En plus de l’objectif d’étendre notre marché en Tunisie, en ciblant les régions du Sud de la Tunisie, nous visons à travers cette participation le lancement des nouveaux produits comme le jet d’eau à haute pression et le marteau piqueur».

Une première pour la République Tchèque

De son côté, M. Pavel Cerny, directeur des affaires économiques et commerciales à l’ambassade de la République Tchèque à Tunis, assure que «la présence de République Tchèque pour la première fois à MEDIBAT par un stand présentant de méthodes de l’assainissement, de l’environnement et du traitement des eaux s’inscrit dans le cadre de la coopération entre la Chambre de commerce et d’industrie tchèque et son homologue tunisienne».

M. Cerny explique aussi que «cette participation est une nouvelle étape dans les échanges commerciaux entre les deux pays après la participation de la Tunisie à la foire agroalimentaire, qui s’est tenue en février 2018 à Brno».

Le directeur des affaires économiques et commerciales à l’ambassade tchèque à Tunisie ajoute que «les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Tchéquie se sont élevés à 330 millions dollars en 2018, soit cinq fois plus en comparaison avec leur niveau de 2013».

Une occasion pour TopX

Les produits tunisiens sont également de la partie au niveau de l’espace réservé à l’exposition du MEDIBAT. En effet, M. Slim Drira, directeur financier de la société TopX de peinture située dans la zone industrielle de Sfax, affirme que «c’est la 5ème fois que nous prenons part au Salon MEDIBAT. En partenariat avec Maestria, notre partenaire français, les produits de notre société –qui existe depuis une vingtaine d’années-, ne cessent de s’adapter à l’évolution technologique. Dans ce sens, nous tentons à chaque participation de tirer profit de la présence des Tunisiens et des étrangers pour lancer nos innovations dans les peintures du bâtiment et du système sol, ainsi que dans la peinture routière et cloison».