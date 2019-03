18 mois, c’est la durée des procès intentés à l’encontre de Fadhel AbdelKefi et Tunisie Valeurs pour une affaire qui aurait dû être close depuis un bail. Cette fois-ci, fort heureusement l’épilogue.

Après 4 épisodes d’attente anxieuse, c’est la délivrance. Preuve que le système fonctionne quand même et que dans notre magistrature, il y en a beaucoup dont l’allégeance et l’appartenance partisane ne supplantent pas la justice et l’équité.

Une année et demie où au lieu de s’investir dans le développement et l’essor de T.V, le maître des lieux devait s’occuper de gérer le feuilleton d’un procès absurde. Il s’agit, rappelons-le, de la valorisation d’actifs d’une filiale de Tunisie-Valeurs que l’on a voulu développer au Maroc réalisée par l’installation de logiciels informatiques développés en Tunisie et d’un site WEB.

Tunisie-Valeurs est l’un des opérateurs boursiers les plus importants sur la place financière de Tunis dont l’introduction en bourse a eu lieu au mois d’août 2018.

Avec 800 MDT d’OPCVM gérés, c’est le premier gestionnaire de la place comptant 17,8% de parts de marché. En 1997, T.V a mis en place un bureau d’études en vue de proposer aux investisseurs de la recherche fondamentale sur les sociétés cotées. Cet élément a été déterminant pour attirer les capitaux étrangers sur la Place de Tunis. Agréée en 1999 en tant que Spécialiste en Valeurs du Trésor (SVT) par le Ministère des Finances, Tunisie Valeurs demeure l’unique SVT non bancaire du pays.

L’objectif de Tunisie Valeurs pour 2019 est d’assoir sa notoriété au National et à l’International, garantir la liquidité du titre, pérenniser la société et bénéficier de l’avantage fiscal en ouvrant plus de 30% de son capital au public.

A.B.A